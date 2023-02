Bari | armi da guerra nel deposito Carabinieri

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Di seguito un comunicato diffuso dai: Nei giorni scorsi, idella Compagnia diSan Paolo e della Stazione diSanto Spirito hanno concluso un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere “S.Pio-Enziteto”. L’operazione è stata indirizzata al controllo di alcune cantinole di un condominio di edilizia popolare di via della Felicità ove, nell’ambito di attività info-investigativa, era stato segnalato nei giorni scorsi un sospetto afflusso di persone. Grazie all’ausilio delle unità cinofile dell’Arma, l’attenzione dei militari si è soffermata in un box, al cui interno è stata rinvenuta una sacca contenente 230 grammi circa di “cocaina” in polvere, suddivisa in più ovuli, 420 grammi circa di “hashish”, raccolti in ovuli e singole bustine per la vendita, bilancino di ...