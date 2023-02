Bando ISI 2022 al via | oltre 333mln a fondo perduto per salute e sicurezza lavoro

Leggi su fmag

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) IlISI, promosso dall’INAIL, si rinnova anche quest’anno e rafforza l’investimento indei luoghi di: parliamo della misura che prevede finanziamenti aper “incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni die didei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti”.ISI, ma di che si tratta? In un Paese come l’Italia, in cui – secondo gli stessi dati diffusi dall’INAIL – dal 1 gennaio al 30 novembresi sono registrati in Italia complessivamente 1006 infortuni mortali sul, a fronte di una riduzione del 10% rispetto allo stesso ...