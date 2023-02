Balla coi lupi | Nathan Chasing Horse arrestato per abusi sessuali

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) L’attore dicoiè statoper. A fermarlo è stata la polizia di Las Vegas che ha accusato l’indigeno di essere il leader dei The Circle, una nota setta. A riportare la notizia è stata la Bbc. Le forze dell’ordine hanno parlato di almeno sei presunte vittime di un crimine risalente all’inizio del nuovo millennio. È stata perquisita ieri la casa dell’attore dove si dice abiti con cinque mogli. L’indagine della polizia è andata avanti per mesi dopo che nel mese di ottobre era arrivata una soffiata. Nel temposi era guadagnato molto rispetto tra le tribù indigene di Stati Uniti e Canada, considerato affidabile uomo di medicina in grado di seguire cerimonie di guarigione e ...