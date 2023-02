Babe Paley | la storia della socialite più elegante del mondo

Leggi su dilei

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) “aveva un solo difetto” – disse il suo amico di sempre Truman Capote, parlando– “Lei era perfetta”. Molto più di una it girl, imparagonabile a qualsiasi influencer del nostro tempo. Barbara “” Cushing Mortimerera unica e sola e non conosceva rivali in ciò che era. Unaamericana che impose il suo stile negli Stati Uniti e nel resto del. Una vera e propria iconamoda destinata a vivere per l’eternità nella memoria collettiva. Conosciuta con il nome, in tutto il, la donna fu anche inserita nell’International Best Dressed List in più occasioni. Questa è la sua. Chi era...