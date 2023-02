Azerbaigian | 39 arresti per attività sovversive per conto dell' Iran

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Baku, 1 feb. (Adnkronos) - Un totale di 39 persone sono state arrestate innell'ambito di un'operazione contronel paese. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa azera Apa, secondo cui le persone fermate "svolgevanonel Paese con il pretestoa religione, facendo propaganda persui social network e svolgendo incarichi per i servizi specialiiani". Ieri, l'agenzia di stampa Trendaveva riferito di un'operazione speciale condotta dal ministero'Interno contro una cellulaiana nel Paese, durante la quale erano state arrestate sette persone.

...e intimidazioni nei confronti di giornalisti, come Kadisha Ismailova e altri ancora. E ... Un accordo di cessate il fuoco tra Armenia eè stato siglato nel novembre del 2020 con la ......agenti di sicurezza iraniani hanno incolpato gli agenti 'stranieri' provenienti dall', ... Khatami ha 79 anni, è ancora aglidomiciliari e, come molti dei suoi alleati riformisti, ...

