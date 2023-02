“Avvocato porta cocaina in carcere a Regina Coeli” | la denuncia

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Unche era andato neldi, a Roma, per un colloquio con il cliente detenuto è stato scoperto dalla Polizia Penitenziaria mentre gli consegnava 56 dosi di, svariati grammi di sostanza da taglio, due cd masterizzati e persino un gratta e vinci”. Loil Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. “E’ stato sorpreso e fermato dagli agenti in servizio – spiega Maurizio Somma, segretario nazionale Sappe per il Lazio – è una situazione sconcertante, davvero assurda”. “Questi episodi ci ricordano che il primo compito della Polizia Penitenziaria è e rimane quello di garantire la sicurezza dei luoghi di pena – commenta il segretario generale Donato Capece – e impongono oggi più che mai una seria riflessione sul bilanciamento tra ...