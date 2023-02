Avvocato di Rafael Leao | “Vuole restare al Milan | su di lui notizie false”

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) “Ormai da diverse settimane stiamo assistendo all’aumentare die fuorvianti riguardanti. Queste informazioni diffamatorie hanno un solo scopo: paralizzare il dialogo cordiale e professionale che abbiamo con ilper il rinnovo del contratto di”. Esordisce così ai microfoni di Sky Sport Ted Divmula, l’dialle prese con la complessa trattativa per il rinnovo tra l’esterno portoghese e il, respingendo dunque al mittente voci circolate su una clamorosa rottura dei rapporti: “Al momento stiamo lavorando insieme per trovare una soluzione che soddisfi entrambe le parti. Il giocatoreale ...

Leão - Calciomercato.itLe parti continueranno a lavorare per sciogliere quei nodi che non ... dal padre, passando chiaramente per l'Dimvula. Senza dimenticarci di Jorge Mendes, che ...Da un lato l'agente ufficiale di, l'francese Ted Dimvula, ha avuto il mandato dalla famiglia di governare i rapporti con la società di via Aldo Rossi, ma allo stesso tempo papà ...

L'avvocato di Leao apre al Milan: "Dialoghiamo per il rinnovo" Goal Italia

L'avvocato di Rafa Leao prende posizione: "Vuole restare al Milan: ama il club e la città" TUTTO mercato WEB

ESCLUSIVA – Leao, l’avvocato: “Tutta la verità sul contratto! Vuole restare al Milan” SOS Fanta

Milan, l'avvocato di Leao: "Vuole restare, ecco la situazione" Fantacalcio ®

Fissato l'incontro decisivo tra il Milan e l'avvocato di Rafael Leao 90min IT

Indiscrezioni cruciali da parte dell'agente di Leao. Dimvula ha chiarito una volta e per tutte come stanno le cose tra il giocatore il Milan ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...