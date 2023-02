Autonomia senza regole | l’Italia intera allo sbando

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 31 gennaio 2023 all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi Sono in tanti ad affermarlo, ma uno solo non sente. Se il peggior sordo è chi non vuol sentire, ebbene: non si esagera nel definire Roberto Calderoli (che scalpita per la sua “differenziata”), il peggio del peggio. Oggi la nuova bozza, più volte rimaneggiata dopo tre “andate a vuoto”, verrà portata in Consiglio dei Ministri. L’intrepido leghista, la cui caparbietà sarebbe degna di miglior causa, ha stabilito del tutto autonomamente “tappe forzate” per “chiudere la partita” entro il 2023. Indifferente a ogni richiamo, gli è stato ricordato che da ottant’anni “Maico vince la sordità” (apparecchi acustici per chi ha problemi di udito). Ma visto che i guai non vengono mai soli, nota caratteristica del “famoso riformatore” è ...