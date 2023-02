Australia | sospiro di sollievo Ritrovata la capsula radioattiva perduta | ecco dov' era

Le autorità australiane affermano di aver ritrovato la minuscola capsula radioattiva perduta la scorsa settimana inoccidentale. Lo hanno reso noto i servizi di emergenza secondo i quali è stato "letteralmente trovato l'ago nel pagliaio". Un'enorme ricerca è stata avviata quando l'oggetto è stato perso ...Tira undi sollievo Zverev che cercava risposte sulla sua condizione fisica, e le ha ... che invanta la clamorosa semifinale raggiunta due anni fa partendo dalle qualificazioni. ...

Sospiro di sollievo in Australia: ritrovata capsula radioattiva MeteoWeb

Sospiro di sollievo Musetti, solo un'infiammazione: "In Australia ci sarò" La Gazzetta dello Sport

Musetti sarà agli Australian Open: l'esito degli esami Tuttosport

Lorenzo Musetti tira un sospiro di sollievo: ci sarà agli Australian Open Sportal

Djokovic, sospiro di sollievo: Us Open salvi. Ma c'è il rischio ranking... La Gazzetta dello Sport

È stata ritrovata la Capsula radioattiva persa in strada da un tir durante il trasporto in Australia e che aveva scatenato una ... le ricerche hanno avuto successo facendo tirare un sospiro di ...Dall'11 maggio Stati uniti aperti anche a chi non ha fatto il vaccino. Il sogno del Grande Slam resta quindi intatto. Nole perderà comunque alcuni importanti tornei come Indian Wells e Miami e Tsitsip ...