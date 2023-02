Australia | smarrita una capsula radioattiva pericolosissima

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Unaritenutasarebbe caduta da un camion nell’Ovest dell’, tra Perth e Newmann. È grande 6 millimetri per 8 e le autoritàne la stanno cercando da diversi giorni. Il veicolo avrebbe perso il dispositivo lungo il tragitto e sarà difficile trovarla a causa delle sue dimensioni. Il rischio per chi si L'articolo proviene da Inews24.it.

La minuscola capsula radioattiva , potenzialmente letale, è stata ritrovata in. Le ricerche della capsula erano cominciare a metà gennaio , quando era statadurante il trasporto su un camion da una miniera. 'È una cosa positiva. Come ho detto, è stato trovato ...'Rischio radioattivo' in gran parte dell'Occidentale. Le autorità chiedono ai cittadini di non avvicinarsi a nessun oggetto sospetto a meno di 5 metri. Le ricerche sembrano quasi ...

Persa capsula radioattiva Paura in Australia Agenzia ANSA

Australia, la capsula radioattiva (minuscola, ma potenzialmente letale) smarrita dal gigante delle miniere... Corriere della Sera

Australia, smarrita capsula radioattiva: paura e polemiche sulla Rio Tinto RaiNews

Cos'è la capsula radioattiva smarrita in Australia: piccola 6 millimetri ma pericolosissima La Stampa

La capsula radioattiva in Australia: come è stata smarrita Cosa succede se non si trova QUOTIDIANO NAZIONALE

La minuscola c apsula radioattiva, potenzialmente letale, è stata ritrovata in Australia. Le ricerche della capsula erano cominciare a metà gennaio, quando era stata smarrita durante il trasporto su u ...Capsula radioattiva smarrita in Australia: quanto è pericolosa e perché il rischio di esposizione è molto alto.