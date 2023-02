Australia | ritrovata la capsula radioattiva perduta

La capsula radioattiva in: come è stata smarrita Cosa succede se non si trova... come forse già saprete, una capsula radioattiva grande meno di una monetina da un centesimo di euro è andata smarrita durante il trasporto da una miniera inalla città di Perth, e ormai da ...

È stata ritrovata la capsula radioattiva perduta in Australia Agenzia ANSA

È stata ritrovata la Capsula radioattiva persa in strada da un tir durante il trasporto in Australia e che aveva scatenato una enorme operazione di ricerca per evitare che qualcuno potesse entrarci in ...