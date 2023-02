Austin Theory ammette | “La valigetta del Money in the Bank era come un’ancora | Reigns è immortale”

(Di mercoledì 1 febbraio 2023)ha avuto un incredibile push nell’ultimo anno, mettendo in evidenza un grande potenziale. Al culmine del suo momento di gloria,è riuscito a prevalere nelIn TheLadder match dello scorso anno, vittoria seguita poi da una serie considerevole di sconfitte che lo hanno notevolmente ridimensionato, e nessuno lo ha più considerato un avversario degno dell’Undisputed WWE Universal Champion in carica, Roman. Le cose sono andate male perdopo che il suo tentativo di incassare ladiIn Theper lo US Championship è fallito. Lo US Champ è recentemente apparso su Busted Open Radio, dove ha ripensato al suo ruolo di “Mr.in the ...

... Danay Garcia,Amelio, Christine Evangelista, Karen David, Jenna Elfman e Rubén Blades. ... " The Big Bang" è tra le serie più amata della sua epoca, sia dal pubblico che dalla critica. Ed ...Senua's Saga: Hellblade II (Ninja): ha bisogno di poche presentazioni, è l'atteso sequel ... Redfall (Arkane Studios): sparatutto in soggettiva con venature di multiplayer, ad alto tasso ...

Austin Theory difenderà lo US Title nell'Elimination Chamber The Shield Of Wrestling

WWE Raw 30/01/2023 Report (2/3) - Coraggio o Arroganza World Wrestling

Tutti i dettagli sull'Elimination Chamber match femminile Tuttowrestling

Triple H pensa che Austin Theory ha un grande potenziale The Shield Of Wrestling

Austin Theory ancora campione US: sconfitto Bobby Lashley a RAW ... The Shield Of Wrestling

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Austin Theory ha rivelato qual è stata la sua reazione quando ha scoperto che non avrebbe incassato con successo la valigetta guadagnata a Money in the Bank. La superstar di Raw ha provato più volte a ...