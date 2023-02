Audi in F1 | acquistata quota minoranza di Sauber Group

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) La casa dei quattro anelli plana ufficialmente nel Circus più importante e famoso della quattro ruote.entra in F1 dopo aver acquistato unadidelche controlla attualmente Alfa Romeo Orlen. Il nome resterà invariato fino al 2023, ma questo è il primo atto del nuovo costruttore in vista del 2026 quando equipaggerà le attuali monoposto con le proprie power unit prendendo, di fatto, il controllo delle operazioni del team elvetico. Il grande rinnovamento ha “colpito” anche la parte manageriale della scuderia con l’arrivo del nuovo CEOAndreas Seidl, proveniente dalla McLaren, e di Alessandro Alunni Bravi arrivato per sostituire Frederic Vasseur, ora tra le fila della Ferrari dopo l’addio di Mattia Binotto.in F1: ecco il ...