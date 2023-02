ATP Dubai 2023 | Novak Djokovic al via del torneo Il serbo si preparerà poi per il Roland Garros?

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Settimana intensa e interessante quella che si prospetta dal 27 febbraio al 4 marzo. Di scena, nel calendario del circuito ATP, i tornei 500 die di Acapulco e il roster dei partecipanti è notevole. In Messico vedremo in azione lo spagnolo Carlos Alcaraz, il greco Stefanos Tsitsipas, il norvegese Casper Ruud, l’americano Taylor Fritz, il danese Holger Rune e Matteo Berrettini. Negli Emirati Arabi Uniti saràa guidare le fila, senza sottovalutare le presenze del russo Andrey Rublev, del canadese Felix Auger-Aliassime, del polacco Hubert Hurkacz, degli altri due russi Daniil Medvedev e Karen Khachanov, del tedesco Alexander Zverev e di un Rafa Nadal ancora in elenco, ma da valutare visto il suo infortunio all’altezza dell’anca subìto agli Australian Open. Nomi pesante e indubbiamentea ...

Tantissime le star del tennis impegnate nella settimana dal 27 febbraio al 4 marzo. Nadal iscritto a Dubai ma quasi certamente non ci sarà. Il tabellone maschile US Open 2022 Il tabellone femminile US Open 2022. Il problema al piede sinistro che aveva frenato il romano nella finale dell'ATP 250 di Napoli, si è ... Acapulco è la scelta più logica in prospettiva americana rispetto all'alternativa di Dubai, dove ...

