Atletica | sei azzurri e tre debutti nel meeting di Ostrava

Leggi su sportface

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Saranno sei gliimpegnati domani, giovedì 2 febbraio, neldi. Tra questi tre: quello della primatista italiana dell’asta Roberta Bruni (Carabinieri), del finalista olimpico della 4×400 Edoardo Scotti(Carabinieri) e dell’ottocentista Elena Bellò (Fiamme Azzurre). In gara anche Filippo Randazzo (Fiamme Gialle) nel salto in lungo, la triplista Ottavia Cestonaro (Carabinieri) e l’ostacolista Hassane Fofana(Fiamme Oro). Roberta Bruni inizia la sua stagione dopo aver portato il record italiano a 4,72 a Rovereto l’anno scorso. Tra le avversarie troverà la slovena Tina Sutej, bronzo ai Mondiali indoor e agli Europei in Baviera, e la canadese Alysha Newman. Edoardo Scotti torna nell’impianto del primato personale indoor, ottenuto dodici mesi fa con 46.41. L’azzurro correrà nella serie ...