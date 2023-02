Atalanta | voto al mercato | 7

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Partenze: due; arrivi: zero. L'ha chiuso ilsalutando Zortea, dopo aver detto addio a Malinovskyi, senza nessun rinforzo...

Ilpiù basso va al Milan che delle prime in classifica avrebbe avuto bisogno di qualche ... PAGELLONE ENTRATE USCITE6 6 BOLOGNA 6.5 6 CREMONESE 5 6 EMPOLI 6 6.5 FIORENTINA 6.5 6 INTER 6 5 ...Una sponda che gli vale mezzoin più. (Dal 40' s.t. Correa: s.v. ) Simone Inzaghi 7 : L'Inter colpisce per ordine e intensità. Merita la vittoria e vola in semifinale. PAGELLEMusso 6: ...

Pagelle Inter: i voti dei nerazzurri contro l'Atalanta 90min IT

Pagelle Inter-Atalanta: TOP e FLOP del match - VOTI Calcio News 24

Inter-Atalanta 1-0: Darmian mette "all'angolo" la Dea e manda i suoi ... Goal.com

SONDAGGIO - Che voto date al calciomercato invernale dell'Atalanta Calcio Atalanta

Inter-Atalanta 1-0, le pagelle dei quarti di Coppa Italia Sky Sport

Probabili formazioni Quarti di Coppa Italia LIVE! Ilic subito titolare. Kumbulla per Smalling Si fa sul serio: le quattro gare di questa settimana decideranno chi andrà in semifinale di Coppa Italia, ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...