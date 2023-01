Atalanta | Gasperini se la prende con Lookman | 'Per come è entrato | poteva restare fuori un po' di più'

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Il tecnico dell'Gian Pieroha parlato a Mediaset dopo la sconfitta in Coppa Italia contro l'Inter: “mo gi...

...l'. Decide Darmian , che consacra la sua bella stagione con un sigillo prezioso. La Dea esce dalla Coppa Italia , pagando un atteggiamento troppo timido nel primo tempo. Gian Piero,...Così il tecnico dell'Gian Pieroha commentato il ko contro l'Inter in Coppa Italia ai microfoni di Mediaset. "Lookman fuori Per com'è entrato, poteva stare fuori ancora un po' per ...

Atalanta, Gasperini: «Viviamo un bel momento. Gol Quando inizi ci prendi gusto» Samp News 24

Ce n’è un altro L’Atalanta prende un Vlahovic: il colpo Viola News

Qui Atalanta - Niente calcoli per Gasperini: in Coppa con lo stesso undici del campionato Fcinternews.it

Qui Atalanta - Gasperini ne convoca 22 per l'Inter: presente anche Demiral Fcinternews.it

Nel post gara contro l’Inter, il tecnico è deluso dalla prestazione della sua Atalanta che è costata l’eliminazione: “Eravamo ...L’Inter ha sconfitto l’Atalanta per 1-0 di fronte al proprio pubblico dello Stadio San Siro di Milano e si è qualificata alle semifinali della Coppa Italia, dove incrocerà la vincente del confronto tr ...