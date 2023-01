Atalanta | Gasperini | «Lookman? Meglio se fosse rimasto fuori»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Le parole di Gianpiero, allenatore dell', dopo la sconfitta in Coppa Italia contro l'Inter Gianpiero, allenatore dell', ha parlato dopo la sconfitta contro l'Inter in Coppa Italia. PAROLE – «? Per com'è entrato, poteva stareun po' di più. Siamo stati sottotono in certe zone del campo. Peccato, perché volevamo fare una prestazione migliore. Inizialmente poteva essere una scelta per non concedere spazi, ma quando abbiamo provato ad alzare il pressing ci sono mancate le energie e l'abbiamo pagato sul piano tecnico perdendo tanti palloni. Quando l'avversario è più fresco, finisci solo per contenere il loro attacco».