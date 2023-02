Ascolti tv | quanto ha fatto la quarta puntata di Boomerissima

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Parliamo di. Ieri sera Alessia Marcuzzi è tornata con la(e ultima, di quelle già registrate) puntate die dopo aver totalizzato 1.310.000 telespettatori pari al 7,37% di share nella prima; 1.459.000 telespettatori pari all’8,49% di share nella seconda; 1.143.000 telespettatori e il 6,9% di share nella terza; ieri sera è calata a 1.072.000 telespettatori pari al 6,5% di share. Gli ospiti dellasono stati: Paola Barale, Riccardo Rossi, Alessandro Tersigni e Adriana Volpe per i boomers; Emanuel Caserio, Paola Di Benedetto, Alessandro Egger e Soleil Sorge per i millennials. Tra gli ospiti, ci sono stati: Arisa, Boomdabash, Eiffel 65, Nino Frassica, Flavio Insinna e Alberto Matano., ...

Inizia la flessione per Boomerissima . Il ritorno di Alessia Marcuzzi in tv è stata una delle scelte più azzeccate in casa Rai, ma si registra già una prima discesa perriguarda gli. A ringraziare sono Belén Rodriguez e Le Iene (vecchia "casa" della Marcuzzi) che, orfane di Teo Mammucari dopo l'addio , volano oltre il 10% di share. Nella serata di ieri ...

