Ascolti tv | la Coppa Italia vince la serata

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) (Adnkronos) – La partita diInter-Atalanta, trasmessa ieri da Canale 5, è stato il programma più visto del prime time, con 4.418.000 spettatori e il 21.2% di share. Al secondo posto, ‘Fernanda’ su Rai1, con 3.231.000 spettatori e il 17.1% di share. Terzo piazzamento per ‘Le Iene’ su1, con 1.456.000 spettatori e il 10.5% di share. In quarta posizione, ‘Boomerissima’ su Rai2, con 1.072.000 spettatori e il 6.5% di share. A seguire, tra gli altridi prima: ‘DiMartedì’ su La7 (987.000 spettatori, share 5.7%), ‘#Cartabianca’ su Rai3 (850.000 spettatori, share 5%), ‘Fuori dal Coro’ su Rete4 (773.000 spettatori, share 5.3%), ‘Innocenti bugie’ sul Nove (390.000 spettatori, share 2.1%), ‘Tutto ciò che voglio per Natale’ su Tv8 (366.000 spettatori, share 1.8%). ...