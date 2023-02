Arrestato il serial killer delle “nonnine” | tre vittime fra i 77 e i 94 anni | uccise sempre di mercoledì

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Sembra un caso degno del più famoso investigatore Sherlock Holmes ma purtroppo non si tratta di finzione. Ciò che è successo a Stoccarda è tutto vero: è statoun uomo accusato di essere il” e di agire con un copione particolare. Ha ucciso infatti solo donne anziane,e solo di. L’arresto arriva dopo la morte, la settimana scorsa, di una 89enne. La vicenda è stata messo in relazione con la morte di altre due anziane a partire dal 2020, avvenutanell’area di Schwaebisch Hall, un caratteristico borgo tedesco del Baden Wuerttemberg, e, per l’appunto,di. L’89enne è stata trovata morta nel suo appartamento nel villaggio di Michelbach an der Bilz. ...

Il giallo delle mucche decapitate: ipotesikiller, l'ombra della setta satanica Chi è il presuntokiller L', un cittadino serbo di 31 anni che in Germania vive con la moglie e ...

Un serial killer che sceglie le sue vittime tra le donne anziane e colpisce sempre di mercoledì. Sarebbero almeno tre le persone uccise dal sospettato, un 31enne di nazionalità ...