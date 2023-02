Aprilia – Incendio all’ex dogana | pericolo amianto

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Disastro ambientale ad, maxialla expiena dile cui fibre si diffondono in città – Maxiquesto pomeriggio alla exdi. I capannoni della struttura sono ricoperti di, come aveva segnalato 3 anni fa l’avvocato Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio nazionale(Ona). La nube tossica visibile anche dalla Pontina è composta da diossine e altri componenti cancerogeni e tossico nocivi. Esiste anche un rischio legato alla contaminazione del terreno e delle falde acquifere. In ogni caso quello che preoccupa è proprio la presenza di. Non è bastata la segnalazione di Vincenzo La Pegna, già assessore e attualmente consigliere comunale di ...

