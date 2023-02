Antonino Spinalbese legge il biglietto di auguri di Nikita | la reazione

(Di mercoledì 1 febbraio 2023), dopo aver respinto glidi Onestini,ildi, ma sembrerebbe non apprezzarlo. L'articolo proviene da Novella 2000.

Notte di fuoco nella Casa del Grande Fratello Vip . Durante il compleanno di, Antonella Fiordelisi ha letteralmente sbottato scagliandosi contro tutti : da Edoardo Tavassi a Micol Incorvaia fino ad Alberto De Pisis . L'ira di Antonella Fiordelisi al Gf Vip ...Forse, esteticamente e caratterialmente. Fuori non so se l'avrebbe guardato, perché a lei piacciono gli uomini adulti'.

Un massaggio speciale per Antonino Spinalbese - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

Luca Onestini deluso da Antonino Spinalbese - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

Tanti auguri di buon compleanno ad Antonino Spinalbese! - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

Il risentimento di Luca Onestini nei confronti di Antonino Spinalbese - Mediaset Infinity Grande Fratello

Come le telecamere hanno ripreso e i fan hanno condiviso sui social, Edoardo Donnamaria e Oriana Marzoli hanno trascorso gran parte della serata da soli in cucina mentre il resto dei vipponi ha ...Alfonso si collega con la Superled, dove c’è la prima ospite: Ivana Mràzovà, ex di #GFVIP. La loro storia d’amore è stata bellissima ed intensa, tanto che è durata ben quattro anni… Leggi ...