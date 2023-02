Antonino Spinalbese compie gli anni e non apprezza gli auguri di Onestini | la replica

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) spiazza il VIP Peri vipponi in Casa hanno organizzato un super party per i suoi 28. Il coinquilino è uno dei concorrenti più amati e discussi di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. La sua avventura è iniziata lo scorso 19 settembre e continua con successo tra alti e bassi. Leggi anche –> Il confronto trae Andrea: ecco cosa ha svelato il VIP Glidi: ecco cosa è accadutoglie festeggia il compleanno nella Casa più spiata d’Italia inondato di affetto e messaggi dida parte dei suoi coinquilini. “” dichiara Lucaavvicinandosi ad ...

Gf Vip,nomina Belen per errore: 'Oddio ho sbagliato'. Cos'è successo (e ora rischia) Gf Vip, Antonella Fiordelisi chiude con Edoardo, poi lo mette in guardia: cos'è successo ...Al Grande Fratello VipSpianlbese è tornato a parlare inaspettatamente della sua separazione da Belen Rodriguez, madre di sua figlia Luna Marì.e l'addio a Belene Belen Rodriguez si sono lasciati dopo un anno d'amore e appena due mesi dopo la nascita della loro figlia, Luna Marì . L'hair stylist ha ...

Un massaggio speciale per Antonino Spinalbese - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

Il risentimento di Luca Onestini nei confronti di Antonino Spinalbese - Mediaset Infinity Grande Fratello

Luca Onestini deluso da Antonino Spinalbese - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

Antonino: Dare del cane è un complimento, vuol dire che sto facendo il meglio per la mia fidanzata Fanpage.it

Per Antonino Spinalbese i vipponi in Casa hanno organizzato un super party per i suoi 28 anni. Il coinquilino è uno dei concorrenti più amati e discussi di questa nuova edizione del Grande Fratello Vi ...Al GF Vip Antonino Spinalbese è tornato a parlare del rapporto con la sua ex, Belen Rodriguez, da cui si è separato un anno fa.