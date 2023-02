Antonelli | “Siamo vicini alle realtà sportive di Parma”

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Il Delegato allo Sport del Comune in panchina in occasione della partita casalinga di domenica scorsa con San Donà. “Tanto pubblico al PalaRaschi, bisogna continuare così” Domenica scorsa, in occasione della partita casalinga con il Volley Team San Donà di Piave, la WiMORE Volley Parma, impegnata nel campionato nazionale di Serie A3 Credem Banca, ha portato in panchina come ospite il Delegato allo Sport del Comune di Parma, Davide, in carica da fine dicembre. Una presenza prestigiosa, non coronata da una vittoria (i veneti si sono imposti per 2-3 al tie-break) ma funzionale a far sentire la vicinanza delle istituzioni a una delle principalidella città che ha ripopolato, dopo diversi anni, le tribune del PalaRaschi, dove anche nell’ultimo turno si registravano sugli spalti oltre mille persone (per l’esattezza ...