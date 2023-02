Antonella Fiordelisi contro tutti i Vipponi | caccia Onestini dal confessionale

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Nel corso della notte appena trascorsa, quella tra il 31 gennaio e l’1 febbraio, all’interno della casa del Grande Fratello Vip 7, pare che sia successo davvero di tutto.è riuscita a litigare con qualsiasi concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Scopriamo nel dettaglio quanto è accaduto. Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7: un fiume in pienaL’ira diè scattata nel momento in cui Edoardo Tavassi l’ha accusata di aver messo il gioco al primo posto perché ha accusato il suo fidanzato di averle alzato le mani. La vippona ha negato di aver usato quell’espressione, ma è stata immediatamente confutata dall’ex isolano che le ha ricordato ...

Cos'è successo (e ora rischia) Gf Vip,chiude con Edoardo, poi lo mette in guardia: cos'è successo nella notte Gf Vip, Luca e Ivana si amano ancora L'ex gieffina lunedì nella ...Come ben sapete, infatti, presto arriveranno Gianluca Benincasa (ex di) e Ivana Mrazova (ex di Luca Onestini ). Sophie Codegoni commenta l'imminente ingresso degli ex al GF Vip ...

Antonella Fiordelisi contro tutti! Potrebbe essere questo il sottotitolo di questa settima edizione del Grande Fratello Vip. Nella notte, mentre si festeggiava il compleanno di Antonino Spinalbese, ...E' Antonella contro tutti nella casa del Grande Fratello VIP 7. La Fiordelisi litiga con tutti anche con chi vorrebbe prendere le sue parti ...