Anticipazioni Uomini e Donne oggi | 1 febbraio 2023 | Trono Classico e Over

Leggi su tpi

(Di mercoledì 1 febbraio 2023), 1è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, mercoledì 1, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata dispazio alcon ildi Federico. Alice si è sfogata in camerino ma non è stata raggiunta dal ragazzo. Il momento delle scelte per i tronisti d’altronde si avvicina. Ci ...