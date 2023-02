Anticipazioni Masterchef 12 | prove | ospite | cosa vedremo nella puntata del 2 febbraio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Tutto pronto per una nuovadi12, il talent di cucina più famoso della tv. La corsa degli aspiranti chef prosegue a colpi di sfide sempre più impegnative sempre sotto l’occhio intransigente dei Giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Main tvdi giovedì 22023? Vediamo tutte lequando siamo arrivati al giro di boa della competizione.è successo aItalia nell’ultimaLa settimana scorsa i concorrenti hanno dovuto fare i conti con una doppia eliminazione. A mettere subito in difficoltà la masterclass era stata una temibile black mistery box, seguita, per i peggiori, dal pressure test. ...