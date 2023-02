Anticipazioni Amici 5 febbraio | eliminati ed ospiti

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Altrie nuove sfide adil 5. Cosa vedremo nella prossima puntata dello speciale pomeridiano in onda su Canale 5 dalle ore 14.00? Continuano le sfide per il serale e per l’assegnazione delle maglie d’oro che consentiranno ai concorrenti di canto e di ballo di disputare la successiva fase del programma. Ospite della prossima puntata disarà il cantante Bresh, che sta facendo molto parlare di sé. Ma non sarà l’unico ospite in studio. Maria De Filippi richiama Beppe Vessicchio, uno dei tre giudici della gara di canto. Lo riferisce la paginaNews 22. Insieme al Maestro di canto ci saranno la cantante Baby K e Francesco Sarcina, voce de Le Vibrazioni. A loro il compito di valutare e giudicare, con tanto di voti, le esibizioni dei cantanti didi ...