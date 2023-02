Anni di Piombo | ira-Rampelli | Conferenza stampa contra personam | mai avvenuto

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) “Trovo davvero grave che nel tempio della democrazia si sia svolta una, oltretutto contro il vicepresidente della Camera". Lo sfogo arriva da Fabio. Il deputato di Fratelli d'Italia denuncia quanto accaduto, ossia laorganizzata dall'esponente del Pd Andrea De Maria, insieme a Paolo Bolognesi, presidente della Associazione dei familiari delle vittime della strage del 2 agosto, Manlio Milani, presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime della strage di Piazza della Loggia e Federico Sinicato, presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime di Piazza Fontana: "Penso si tratti della prima volta. Questo dimostra scarso interesse per la ricerca della verità storica, posto che molte vittime non ...

Roma, 1 feb. " "Siamo molto preoccupati da questa proposta di legge, primo firmatario Rampelli di Fdi, per una commissione d'inchiesta suglidi. Non mettiamo in discussione lo strumento della commissione d'inchiesta ma riteniamo che quella di Fdi sia un'operazione politica volta a riscrivere la storia di quegli". Così ..."Vi spiego la Commissione d'inchiesta suglidi: intervista a Fabio Rampelli" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Fabio Rampelli (vicepresidente della Camera dei Deputati, Fratelli d'Italia). L'intervista è stata registrata ...

Vi spiego la Commissione d'inchiesta sugli anni di piombo: intervista ... Radio Radicale

Anni Settanta: torna uno stile di arredamento in bilico tra rock e design Architectural Digest Italia

Il Pd dice "no" alla Commissione d'inchiesta sugli anni di piombo ... Radio Radicale

"Con il piombo antico dei romani studierò le stelle che esplodono" la Repubblica

Sinistra, Cossuto: tra declino inarrestabile del Pd e necessità di ... L'Inchiesta Quotidiano OnLine

Conferenza stampa alla Camera dei familiari delle vittime di terrorismo e Anpi per dire no al proposta di legge Rampelli sull’istituzione di una commissione di inchiesta parlamentare sugli anni di pio ...Roma, 1 feb. (Adnkronos) - "Siamo molto preoccupati da questa proposta di legge, primo firmatario Rampelli di Fdi, per una commissione d'inchiesta sugli Anni di piombo. Non mettiamo in discussione lo ...