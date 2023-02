Angelina ha scritto una lettera a Wax | quello che lei prova per il collega

Leggi su biccy

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Non soltanto le sfide (qui per l’esito di quella di Samu) e il Capodanno Gate, nella registrazione della nuova puntata di Amici c’è stato anche spazio per il gossip.infatti haunaa Wax, ma pare non sia stata letta in studio. La cantante però ha svelatocheper ile pare si tratti solo di amicizia. La 21enne sembra anche che fuori dalla scuola di Amici di Maria abbia anche un fidanzato. Non so a voi, ma a me un corna gate al serale non dispiacerebbe…e Wax, le anticipazioni di Amici 22. A parlare per primo della ‘che non ti ho dato‘ è stato il profilo Amici News: “In studio viene fatto presente cheè fidanzata e che per Waxsolo un bene di ...