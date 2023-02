Andrea Delogu in “40 e sto” | le date

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) ROMA – Stefano Francioni Produzioni e Friends & Partners presentanoin “40 e sto”. Da un’idea die Rossella Rizzi. Scritto da Alberto Caviglia,, Rossella Rizzi e Giovanna Salvatori. Regia di Enrico Zaccheo. “Non è per nulla facile far entrare una donna nel suo quarantesimo anno di vita. Ed è ancora più difficile farcela uscire” (Andrè Roussin). “40 e sto” è un folle spettacolo che racconta le donne alla soglia dei 40 anni: il giro di boa, la crisi e la rinascita, la libertà e le battaglie contro i luoghi comuni. Districandosi tra bizzarri pretendenti, traslochi, social, supermercati per single, Max Pezzali, paparazzi, viaggi, libri auto fogli di giornale…attinge a piene mani dalla sua vita ...

Conduttrice e volto di Rai Radio2 e della tv, scrittrice, autrice e attrice,non riesce a stare ferma proprio mai: in questi giorni si prepara a vivere l'esperienza sanremese come conduttrice del Prima Festival, in onda dal 7 all'11 febbraio. Un sogno Sì, forse. ...non sarà sul palco di Sanremo come conduttrice a fianco di Amadeus . L'attrice si limiterà a condurre il PrimaFestival su Rai 1. Nessun rammarico: 'Col tempo avrò abbastanza pubblico per ...

Andrea Delogu: «Da dislessica non distinguevo "mamma" da ... Vita

Andrea Delogu protagonista del PrimaFestival: Quando Amadeus ... Fanpage.it

Andrea Delogu: "Viva Sanremo degli outsider. Gianni Morandi Un figo vero, ho anche fatto la sua corista" la Repubblica

"40esto", il 18 marzo al Teatro Mancinelli arriva Andrea Delogu ... OrvietoSì

Andrea Delogu a Venaria nel 2023 con lo spettacolo “40 e io sto” Guida Torino

La ‘rossa’ della tv sarà la conduttrice del PrimaFestival insieme a Jodi Cecchetto e agli Autogol. A “Chi” confessa: “Quando Amadeus mi ha chiamata sono impazzita dalla gioia”. Andrea Delogu sarà la g ...«Trent’anni fa la mia dislessia non esisteva. Cioè io ero dislessica ma non si sapeva», racconta Andrea Delogu, che tra qualche giorno condurrà Prima Festival, a Sanremo. «La scuola non mi ha aiutata ...