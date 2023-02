Anche PayPal annuncia tagli | eliminerà 2 000 posti di lavoro

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il colosso dei pagamenti onlineha in programma diare circa 2.000di, pari a circa il 7% della forzatotale dell’azienda, a causa di uno “scenario macroeconomico difficile”. “Nell’ultimo anno, abbiamo compiuto progressi significativi nel rafforzare e rimodellare la nostra azienda per affrontare il difficile contesto macroeconomico”, ha dichiarato il presidente e amministratore delegato diDan Schuman in un comunicato stampa. “se abbiamo compiuto progressi sostanziali nel dimensionare correttamente la nostra struttura dei costi e abbiamo concentrato le nostre risorse sulle nostre priorità strategiche fondamentali, abbiamo ancora moltoda fare”, ha aggiunto, anticipando i ...