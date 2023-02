Ancelotti rimpiazza Benzema | Osimhen o Vlahovic | scelta fatta

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Il Real Madrid potrebbe perdere in estate l’attaccante francese, Karim, pronto per una nuova avventura. Assalto diper i goleador della Serie A Novità importanti per quanto riguarda… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Everton su Bielsa, ma per la panchina spunta anche Davide Ancelotti La Gazzetta dello Sport

Ancelotti non vuole sentir parlare di umiliazione: "Irrispettoso. Ma il Barça ha meritato" Yahoo Notizie

Lampard paga la peggior partenza di sempre dell'Everton: esonerato La Gazzetta dello Sport

MERCATO - Arsenal su Camavinga, ma Ancelotti chiude: "Non lascia Madrid" .PSG, Galtier: "Skriniar Non... Voce Giallo Rossa

Cinquanta milioni in meno, così l’Inter perde Barella CalcioMercato.it

Il Real Madrid potrebbe perdere in estate l'attaccante francese, Karim Benzema, pronto per una nuova avventura. Assalto di Ancelotti in Italia ...I toffees, reduci dalla sconfitta di sabato in casa del West Ham, sono all’ultimo posto in classifica, con 15 punti in 20 partite ...