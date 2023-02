Anarchici violenti e sovversivi in galera Io sto dalla parte delle istituzioni dei Magistrati e delle Forze dell' Ordine L' analisi di Andrea Pasini

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Dopo oltre 100 giorni di scioperoa fame contro il carcere duro, sono gravi le condizioni di Alfredo Cospito, terrorista e anarchico italiano, condannato all'ergastolo ostativo per l'attentato del 2006 contro la scuola di allievi carabinieri di Fossano. Cospito ha iniziato uno scioperoa fame contro le condizioni del regime 41-bis e'ergastolo ostativo il giorno 20 ottobre 2022 e a oggi si trova ad aver perso più di 35 chili. Lo sciopero continua con il sostegno dadi diversi gruppie da una frangia di intellettuali italiani che hanno chiesto al Ministeroa giustizia la revocaa misura che prevede «la facoltà di sospendere, in tutto o in, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui al comma 1 ...