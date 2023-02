Anarchici | Ricci | ' i ' coinquilini' Donzelli e Delmastro come al bar | si dimettano'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Roma, 1 feb. (Adnkronos) - "Dueche si scambiano informazioni su intercettazioni segrete del Dap, per poi usarle in un becero attacco politico. Del Mastro escambiano il Parlamento per il bar sotto casa. Sisubito, prima di fare altri danni alla lotta contro la mafia". Così Matteosu twitter.