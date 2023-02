Anarchici | Pittalis FI | ' serve unità istituzioni e non clima odio | 41bis non si tocca'

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Roma, 1 feb (Adnkronos) - "Bisogna recuperare la centralità del Parlamento evitando la delegittimazione dell'avversario. Questo è il momento dell', solo così si risponde agli attacchi violenti contro i palazzi delle, contro le Forze dell'ordine, contro i giornalisti da parte degli". Lo ha detto in aula Pietro, di Forza Italia, dopo l'informativa del ministro Nordio sul caso Cospito. "Evitiamo di alimentare in undi", ha spiegato l'esponente di Forza Italia rivolgendosi al Pd e proseguendo: "Un dibattito senza rispetto reciproco, pur nella diversità, rischia di incrinare vita politica democratica e di accreditare l'immagine di un Parlamento diviso nel contrasto alle organizzazioni criminali e mafiose", ha detto ancora ...

Anarchici: Pittalis (FI), 'serve unità istituzioni e non clima odio, 41bis ... Affaritaliani.it

Olbia, sbarca dalla nave con 10 chili di cocaina purissima: arrestato ... La Nuova Sardegna

Forza italia deposita la proposta per rivedere l'abuso d'ufficio Dire

Nuoro. Nuove nomine in Diocesi da parte del vescovo monsignor Antonello Mura Cronache Nuoresi

Elezioni:la carica di 149 candidati in Sardegna per 16 posti Agenzia ANSA

Roma, 1 feb (Adnkronos) - "Bisogna recuperare la centralità del Parlamento evitando la delegittimazione dell'avversario. Questo è il momento dell'unità, solo così si risponde agli attacchi violenti co ...Calma, a Montecitorio non è successo nulla di più grave o insolito di quanto accaduto in altri momenti vivaci dell’attività parlamentare ...