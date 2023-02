Anarchici | Malpezzi | ' Nordio balbetta | noi aspettiamo risposta politica da Meloni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Roma, 1 feb. (Adnkronos) - "Comprendiamo il suo imbarazzo che è anche il nostro per lei. Lei dice che deve fare approfondimenti e la magistratura farà il suo corso: cosa nella quale confidiamo. Ma al netto del suo balbettio è chiaro a chiunque abbia a cuore le istituzioni che quello che è accaduto in discussione lo stato di diritto, le regole su cui si reggono le istituzioni democratiche ma mette anche una mina pesante sul minimo rapporto di fiducia tra maggioranza e opposizione su cui si regge una democrazia". Così la capogruppo Pd, Simona, al Senato dopo l'informativa del ministro Carlo. "A noi non bastano gli ulteriori chiarimenti che ci fornirà, noi pretendiamo una parola chiara e unadalla presidente del consiglio. Quale è la cultura istituzionale che la Presidente chiede ai ...