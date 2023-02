Anarchici | Delmastro | ' Procura? Mi sentiranno e chiuderanno fascicolo' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Roma, 1 feb. (Adnkronos) - Laha aperto undopo quanto è emerso, ieri alla Camera con l'intervento di Giovanni Donzelli, sul caso Cospito? "E' così perché qualcuno ha detto che c'erano intercettazioni e captazioni ambientale. Mie si chiuderà il". Lo ha detto il sottosegretario alla Giustizia in quota Fdi, Andrea, intercettato a pochi passi da Montecitorio. A chi gli chiede se tra ieri e oggi abbia sentito il premier Giorgia Meloni e se avranno un confronto a stretto giro, "no - risponde - non l'ho sentita, se vorrà un confronto lo avremo...".