Anarchici | Della Vedova | ' dossieraggio da Fdi | Meloni si pronunci'

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Roma, 1 feb. (Adnkronos) - “Il comportamento del sottosegretario Del Mastro Delle Vedove e del vice presidente del Copasir Donzelli è inaccettabile e pericoloso. Usare informazioni riservate secondo lo stile dei dossieraggi per colpire strumentalmente e senza fondamento gli avversari politici, danneggia la sicurezza nazionale e configura un uso totalmente improprio e illegittimopropria funzione., visto anche il rilievo di Donzelli dentro il partito di maggioranza, ha il dovere diarsi e dire se questi sono i metodi di Fratelli d'Italia”. Lo scrive su Facebook il segretario di Più Europa Benedetto

...polizia penitenziaria conservati presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e quindi al ministeroGiustizia. Report che raccontano di una possibile saldatura tra, ...... ha negato che lo scioperofame possa sollevare il regime di "carcere duro" così come le azioni rivendicate da collettivitra l'Italia e altri Paesi possa portare lo Stato a trattare. ...

Anarchici: bagarre alla Camera su Cospito. Sicurezza innalzata intorno ai luoghi sensibili di Roma RaiNews

Caso Cospito, ecco la galassia e le saldature tra anarchici e antagonisti Il Sole 24 ORE

Chi sono gli anarchici La rete di 150 estremisti fra Torino, Bologna e Milano Corriere della Sera

L’importanza di Cospito negli ambienti anarchici italiani e in quelli stranieri Domani

Chi sono gli anarchici, cosa vogliono e qual è la loro ideologia Sky Tg24

Il giorno dopo il trasferimento nel carcere di Opera del 55enne in sciopero della fame, i ministri Nordio, Piantedosi e Tajani, ribadiscono in una ...Roma, 1 feb. ''E' una vicenda sulla quale la magistratura deve fare chiarezza. Bisogna accertare se c'è stata una violazione. Mi domando in quale ambito sono st ...