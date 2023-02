Anarchici | De Poli | ' Governo garantisce salute Cospito | Stato non può cedere'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Roma, 1 feb. (Adnkronos) - “Pur mantenendo il regime del 41 bis, èassicurato un principio che è la nostra democrazia è fondamentale: la massima tutela della. Su questo principio, ilha dimostrato coerenza e responsabilità”. Tuttavia "lonon solo non deve avere nessun cedimento o fare alcuna concessione, ma non può nemmeno dare il minimo segnale di cedimento a coloro che praticano violenza. Se lo facesse, verrebbe compromessa la credibilità del nostro sistema giudiziario e verrebbe meno stesso concetto didi diritto. Questa linea di fermezza rispettosa della certezza del diritto non può che ricevere il nostro plauso”. Lo ha affermato il senatore Antonio De, capogruppo di Civici d'Italia-Noi Moderati -Maie al Senato, intervenendo dopo l'informativa ...