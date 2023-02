Anarchici | Bonaccini | ' Delmastro e Donzelli si dimettano' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Roma, 1 feb (Adnkronos) - "L'utilizzo di documenti riservati per attaccare l'opposizione in Parlamento è un atto gravissimo. Si va oltre la carente conoscenza delle leggi e dei principi costituzionali – comunque inaccettabile per chi dovrebbe guidare il Paese – e si mette in pericolo lo Stato e la sicurezza nazionale: con i documenti riservati non si scherza, meno che mai si usano per una bieca polemica politica. Per questo il sottosegretario alla Giustizia(Fdi) e il vicepresidente del Copasir,(Fdi), dovrebbero dimettersi". Lo dice Stefano, candidato alla segreteria del Pd. "Il ministro della Giustizia Nordio deve fare chiarezza al più presto. Anche di fronte all'enorme contraddizione di un Governo che mentre escono documenti riservati lavora a una stretta sulla diffusione delle intercettazioni", ...