Amici Dennis Fantina | Ecco Che Fine Ha Fatto!

Leggi su uominiedonnenews

(Di mercoledì 1 febbraio 2023): non tutti i cantanti usciti dal talent show di Maria De Filippi hanno riscosso lo stesso successo. Uno dei vincitori, infatti, si è ritrovato ad essere disoccupato ed in difficoltà…è un talent show che spesso lancia grandi talenti e cantanti destinati poi al successo. Purtroppo, però, non sempre è così e qualche volta anche dopo la vittoria questo trampolino di lancio potrebbe non essere sufficiente. È quello che è successo al cantante, che partecipò nel 2002 a Saranno Famosi.disoccupato e in difficoltà dopo la vittoria!è un ottimo trampolino di lancio per i cantanti ed i ballerini che vogliono ottenere successo. Molte volte è stato davvero così, come nel caso di Emma Marrone, Alessandra ...