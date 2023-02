Amanda Lear | la sua storia con Dalì diventerà un film

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) «Avrei anche potuto sposare Dali ma non volevo fargli da badante» La Verità, di Terry Marocco, pag. 21 Poteva diventare la signora Dali, ma in fondo, non lo ha mai veramente voluto. Nel suo libro La mia vita con Dalí, scritto 35 anni fa e appena ripubblicato da Il Saggiatore, racconta la complessità di un rapporto durato 17 anni, tra le luci sfavillanti del jet set internazionale e le ombre della decadenza crepuscolare del genio del surrealismo. «Oggi è cresciuto l’interesse intorno a Dalí», racconta dalla sua casa parigina. «Ho appena firmato con una produzione americana per unbasato sulla nostrad’amore. Ci vorranno anni, si parla di Margot Robbie per la mia parte e Al Pacino o forse Adrien Brody per quella di Dali. Sono quasi sicura che ne faranno un pagliaccio, eppure recitava quella parte ...