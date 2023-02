Amadeus | ' Depeche Mode ospiti della serata finale di Sanremo'

Mode tornano a Sanremo . Il gruppo britannico, oltre 100 milioni di copie vendute, nella ... L'annuncio dial Tg1 delle 20. All'Ariston è già stato nel 1986, nei giorni in cui ...... non avrei mai pensato di poterli conoscere personalmente, ma sul palco dell'Ariston nella serata finale, l'11 febbraio, ci saranno i miticiMode". Lo ha annunciatoal Tg1. Il gruppo ...

Sanremo 2023, i Depeche Mode ospiti della serata finale. L’annuncio di Amadeus al Tg1 Il Fatto Quotidiano

Amadeus, i Depeche Mode alla serata finale di Sanremo - Ultima Ora Agenzia ANSA

Sanremo 2023, Amadeus annuncia i super ospiti della finale: sono i Depeche Mode La Gazzetta dello Sport

Amadeus, i Depeche Mode alla serata finale di Sanremo Agenzia ANSA

I Depeche Mode ospiti a Sanremo 2023 Rolling Stone Italia

I Depeche Mode tornano a Sanremo. Il gruppo britannico, oltre 100 milioni di copie vendute, nella Rock & Roll Hall of Fame dal 2020, sarà sul palco nella serata finale del festival, sabato 11 ...I Depeche Mode ospiti della serata finale del Festival Un annuncio in grande stile per Amadeus, che non poteva che approfittare del Tg1 per dare una notizia così importante: i Depeche Mode saranno gli ...