Alphatauri AT04 | verso la presentazione con il fire up della power unit

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Tra Imola e il Paul Ricard, un passaggio in fabbrica a Faenza, doveha effettuato la prima accensionesulla. Il rientro in pistasquadra diretta da Franz Tost ...

Tra Imola e il Paul Ricard, un passaggio in fabbrica a Faenza, doveha effettuato la prima accensione della power unit sulla. Il rientro in pista della squadra diretta da Franz Tost è avvenuto con le giornate di test su una monoposto 2021 a Imola, ...In attesa di scoprire la nuova, Nyck De Vries si accontenta della AT02 . L'olandese dell'è sceso in pista ad Imola nei giorni scorsi con una monoposto del 2021 per prendere confidenza con la squadra e per ...

F1 | AlphaTauri: omologata la AT04, filming day il 14 febbraio Motorsport.com - IT

F1 | AlphaTauri, la nuova vettura ha superato i crash-test della FIA F1grandprix.it

AlphaTauri: la vettura 2023 supera i crash-test FIA FormulaPassion.it

La livrea della nuova AlphaTauri mostrata l'11 febbraio a New York ... ravennanotizie.it

AlphaTauri, test ad Imola con De Vries Autosprint.it

In fabbrica, tra un test e l'altro, con la livrea 2023 da mostrare a New York, Alphatauri ha effettuato la prima accensione della power unit Honda ...In attesa di scoprire la nuova AT04, Nyck De Vries si accontenta della AT02. L'olandese dell'AlphaTauri è sceso in pista ad Imola nei giorni scorsi con una monoposto del 2021 per prendere confidenza ...