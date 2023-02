Allegri “Vlahovic titolare contro la Lazio | Pogba out”

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) TORINO (ITALPRESS) – “I giocatori erano dispiaciuti, ma questa è la Coppa Italia ed è un'altra competizione. Dobbiamo mettere da parte il campionato e poi ne riparleremo da lunedì: ci aspetta ora una partita difficile,una squadra che sta facendo ottime cose. Sarà una partita secca”. Massimiliano‘cancellà per il momento il tonfo interno col Monza e invita la Juve a pensare solo al quarto di finale di Coppa Italiala, in programma giovedì sera allo Stadium. Il tecnico bianconero non ha in programma di far riposare chi ha giocato di più finora anche perchè da gennaio “è ripartito un altro campionato. A parte Bonucci, l'unico che non sarà disponibile èche ha avuto un indolenzimento ai flessori. Normale quando un giocatore resta tanti mesi fuori”....

"Ha un problema ai flessori e non ci sarà " spiega Massimiliano- , purtroppo quando si ... Procede invece perfettamente il recupero di Dusan("Partirà titolare" anticipa il tecnico, in ...

