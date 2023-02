Allegri | ' Pogba ancora fuori | problema ai flessori Magari tra 2 - 3 mesi sarà al top'

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Le cattive notizie non arrivano mai da sole. Quando Massimilianoaveva cominciato ad accarezzare l'idea di avere quasi tutti a disposizione, ecco che Paulsi è rifermato di nuovo. 'A ...

Le cattive notizie non arrivano mai da sole. Quando Massimilianoaveva cominciato ad accarezzare l'idea di avere quasi tutti a disposizione, ecco che Paulsi è rifermato di nuovo. 'A parte Bonucci che è ancora fuori - ha spiegato il tecnico bianconero ...è tentato dal lanciare sia Vlahovic in attacco chein mediana, entrambi dall'inizio, fermo restando che dal 1' dovrebbero sicuramente giocare sia Di Maria che Chiesa. Sarri invece, ha ...

Pogba Infortunio Juventus. Conferenza Allegri: “Da Pogba mi aspetto questo!”. Il tecnico ha in primis parlato dell’infortunio patito dal francese e di cosa si aspetta dal calciatore che è da poco ...Ha parlato di questo e di altro in conferenza stampa di presentazione per la gara di domani il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri. Di seguito le sue ... vuole un po’ di pazienza con i ...