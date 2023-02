Allarme a Roma | scuole seggi elettorali | ‘Troppe assenze | si rischia l’anno’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Si torna alle urne il 12 e 13 febbraio, stavolta per eleggere il Presidente della Regione Lazio e il Consiglio Regionale. Ma già il 25 settembre scorso abbiamo votato in tutt’Italia per le Politiche. Due appuntamenti importanti che non mancano di avere conseguenze per le, visto che solitamente ivengono allestiti negli istituti scolastici. L’dei genitori, del corpo docente e dei dirigenti Nasce l’tra genitori, docenti e dirigenti per due interruzioni che arrivano in momenti cruciali dell’anno scolastico, uno a inizio dell’anno l’altro nel momento di avvio del secondo quadrimestre. Questo significa dai 2 ai quattro giorni di sospensione delle lezioni in periodi estremamente delicati per gli studenti. Nel Lazio con le elezioni del Consiglio regionale gli istituti scolastici che vengono ...