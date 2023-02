Alla scoperta del duo “Odi et amo”

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) LECCE – Carla Petrachi, pianista e cantante, e Andrea Luperto, batterista e percussionista, sono due musicisti che da anni, con il progetto “Odi et amo”, calcano le scene con energia, passione e poesia. Il nome, di ispirazione Catulliana, racchiude in sé le schermaglie amorose e musicali del duo, marito e moglie nella vita reale, divertenti e professionali musicisti sul palco. Il repertorio comprende pezzi inediti da loro composti e brani rielaborati con uno stile del tutto personale di artisti nazionali ed internazionali, in un crescendo di ritmi e passioni, capace di far assaporare vari stili e sonorità. Un percorso sonoro da vivere, cantare ed ascoltare. Carla Petrachi, laureata in Pianoforte e in Jazz presso il Conservatorio “T. Schipa” di Lecce, laureata in Conservazione dei Beni Musicali all’Università di Lecce e diplomata in Musica Liturgica presso la Pontificia Università ...